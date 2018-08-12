إطلاق مبادرة تمويلية للتحول الرقمي في المنشآت الصناعية السعودية

أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي مبادرة جديدة لتمويل المصانع السعودية للتحول الرقمي سعيا من الصندوق إلى تحقيق القيمة التنموية الاقتصادية وحرصا منه على المساهمة في رفع الكفاءة التشغيلية والتنافسية.

ويأتي استحداث برنامج التحول الرقمي في المنشآت الصناعية بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع وتمكينها من خفض التكاليف المتزايدة وتحسين إنتاجية الأيدي العاملة من خلال استخدام التقنيات الحديثة في المنشآت القائمة.

ويحمل البرنامج مميزات خاصة تشمل تمديد فترة السداد، إضافة إلى تعجيل إجراءات التقييم والتمويل كما يشمل عروضا خاصة لمستفيدي الصندوق لدى عدد من المكاتب الاستشارية المعتمدة لتقديم خدمات التقييم في مجال تحسين الإنتاجية.

ويعد هذا الإطلاق الأولي للبرنامج حيث يسعى الصندوق لتطويره وخدمة أكبر عدد من المستفيدين خلال المرحلة المقبلة مع عزم الصندوق على إطلاق عدد من البرامج التمويلية والخدمات الاستشارية التي تخدم الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع الصناعي.

ويأتي هذا البرنامج كجزء من جهود التطوير للصندوق بحسب الاستراتيجية الجديدة ليكون الصندوق الممكن المالي الرئيس لدعم التحول الصناعي في المملكة، إذ يعمل برنامج التحول الرقمي في المنشآت الصناعية على تمكين المصانع من استخدام التقنيات الحديثة في تطوير آليات العمل وتحسين الإنتاجية.

ويقدم البرنامج قائمة من الجهات الاستشارية التي تعمل على تقييم وتصميم مشاريع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي أخيرا، إطلاق جملة من المبادرات الرامية للمساهمة بقيادة التحول الصناعي في المملكة، من خلال تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية، تعتمد مبدأ الشراكة مع كل الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالشأن الصناعي.

وقام الصندوق بدور كبير في دفع عجلة التنمية الصناعية من خلال إقراض المشاريع وتقديم الدراسات والاستشارات، ودعم وإدارة البرامج المختلفة الهادفة لتطوير المنظومة الصناعية في المملكة حيث قدم الصندوق حتى العام الماضي 4238 قرضا بقيمة 148 مليار ريال، نتج عنها إطلاق وتطوير 3127 مشروعا.

وتبنى الصندوق استراتيجية جديدة تهدف إلى أن يكون الصندوق الممكن المالي الرئيس لقيادة التحوّل الصناعي في المملكة عن طريق تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية متكاملة من الخدمات المالية والاستشارية.

ويركز صندوق التنمية الصناعي على تحقيق التنمية المستدامة، كما يتبنى مبادرة تشكيل منظومة تمويل المشاريع التي تضم عددا من المنشآت والمؤسسات الحكومية والأهلية التي تدعم المحتوى المحلي، والبحث الدائم عن الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات وتحقيق عائد أكبر على القطاع الصناعي، إضافة إلى تحفيز مختلف الجهات في القطاعين الصناعيين الحكومي والخاص عن طريق التعاون المتبادل وتنمية المعرفة.