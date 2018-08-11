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المحكمة العليا : غداً غرة شهر ذي الحجة.. والإثنين الوقوف بعرفة

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت السعودية أن غد الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1439هـ - حسب تقويم أم القرى – وسيكون الوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة الموافق العشرين من شهر أغسطس 2018م، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه .

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