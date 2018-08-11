"دور" الألمانية للسيارات توقف عملياتها في إيران

أوقفت شركة دور الألمانية أنشطتها في إيران بعد إعادة فرض عقوبات أمريكية عليها في الأسبوع الماضي وشملت تهديدا بإدراج أي شركة تتعامل مع طهران في القائمة السوداء.

وقال كارلو كروسيتو مدير العمليات المالية بشركة التوريدات في قطاع السيارات في مقابلة مع صحيفة بويرسن-تسايتونج نشرتها اليوم السبت "نمت الأعمال في إيران في العام الماضي. والآن أوقفنا أنشطتنا في الوقت الراهن".

وعلقت عدة شركات أوروبية خططها للاستثمار في إيران منها شركة توتال العملاقة في قطاع النفط وكذلك شركات صناعة السيارات بي.إس.إيه ورينو ودايملر المصنعة للسيارات.