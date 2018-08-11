العقوبات الأمريكية توقف تصدير "أبقار فرنسية" إلى إيران

منعت العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران تصدير آلاف الابقار من الريف الفرنسي إلى إيران.
وكان من المفترض شحن قطعان الماشية من منطقة نورماندي، شمال فرنسا، إلى مجازر في طهران، خلال الاشهر القليلة المقبلة في إطار مشروع تصدير، يقوده مزارعون محليون وشركة إيرانية، إلا أنه بدلا من ذلك تم تعليق خطة التصدير، بعد أن رفضت بنوك اجراء معاملات مالية بشأن الصفقة مع ايران.
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية اليوم السبت يكشف المأزق،الذي يواجه تصدير قطعان الماشية، رغم تأثيره المحدود على الصادرات الاجمالية من أكبر منتج زراعي في اوروبا، عن الاثار بعيدة المدى للعقوبات الامريكية ضد إيران على التجارة العالمية.
وتحظر الاجراءات الاخيرة بشكل خاص تجارة الذهب والمعادن والسيارات، دون الماشية، بينما تحد من حصول إيران على الدولار، كما ستؤثر أيضا العقوبات الاضافية على المؤسسات المالية، اعتبارا من تشرين ثان/نوفمبر المقبل، على جميع القطاعات.
وكانت شركات أوروبية، من بينها مجموعة "بيجو.بي.إس.آي" و"رينو إس.إيه" للسيارات و"دايملر إيه.جي" وشركة "توتال إس.إيه" لانتاج النفط قد أوقفت جميعا أنشطتها في إيران.
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