إحباط محاولة تهريب أكثر من 9 آلاف زجاجة خمر مخبأة في "أنابيب خرسانية" بالرياض

أحبط جمرك البطحاء محاولتين لتهريب 9.406 زجاجات من الخمور، عُثر عليها مُخبأة داخل إرساليتين وردتا للجمرك.

وبين مدير عام جمرك البطحاء زياد البلوي،أن الإرسالية الأولى عبارة عن "أنابيب خرسانية" كبيرة الحجم محمولة على إحدى الشاحنات القادمة وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على (5.206) زجاجات خمر كانت مُخبأة في تجويف الأنابيب وتغطيتها من الداخل بمادة عازلة ومن ثم جرى دهن الأنابيب بقصد التمويه عند إجراء عملية التفتيش.

وأضاف البلوي أنه وبنفس نوع الإرسالية وطريقة التهريب السابقة حاول مهرب آخر تهريب كمية من الخمور بلغت (4,200) زجاجة إلا أنه تم كشف وإحباط محاولته.

وقال مدير عام جمرك البطحاء : يُلاحظ من خلال طريقة التهريب مدى سعي المهربين لابتكار طرق حديثة لمحاولة إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها، إلا أن منسوبي الجمارك السعودية عبر جميع منافذها الجمركية يقفون سدًا منيعًا أمام هذه المحاولات البائسة.