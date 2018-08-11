الجفاف يكبد المزارعين الألمان خسائر بأكثر من مليار يورو

تسبب الجفاف المستمر منذ أسابيع في أنحاء متفرقة من ألمانيا في إلحاق أضرار بالقطاع الزراعي تقدر الولايات قيمتها بأكثر من مليار يورو.

وبلغ إجمالي الأضرار التي سجلتها حتى الآن أكثر الولايات تضررا من الجفاف في ألمانيا 1.1 مليار يورو، حسبما ذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت قبيل اجتماع جديد بين الحكومة الاتحادية والولايات المقرر بعد غد الاثنين لإدارة الأزمة.

وذكرت وزارة الزراعة المحلية في ولاية شليزفيج-هولشتاين أن الولاية الواقعة شمالي البلاد تكبدت خسائر جراء الجفاف تقدر قيمتها بنحو 422 مليون يورو.

وطالبت جمعية المزارعين الألمان بمساعدات بقيمة مليار يورو لتعويض المزارعين عن خسائر فشل الحصاد جراء الجفاف.

وكانت وزيرة الزراعة الاتحادية يوليا كلوكنر دعت الولايات إلى رصد حجم الخسائر والمساعدات المطلوبة. ومن المقرر أن يجتمع خبراء من وزارات الزراعة على المستوى الاتحادي والولايات يوم الاثنين المقبل لمناقشة الوضع، بعد عملية حصر أولية للخسائر في نهاية يوليو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن تقديم الإغاثات الطارئة للمزارعين في ألمانيا من اختصاص الولايات بشكل رئيسي.