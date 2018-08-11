تحطم طائرة أقلعت دون الحصول على تصريح من مطار سياتل

قالت سلطات الطيران الأمريكية إن طائرة بدون ركاب تابعة لإحدى شركات الطيران تحطمت بعد أن أقلعت دون الحصول على إذن من مطار سياتل تاكوما الدولي.

وقال المطار في بيان على موقع تويتر إن الطائرة تحطمت في جنوب منطقة بوجيه ساوند في وقت متأخر يوم الجمعة.

وكانت شركة "آلاسكا إيرلاينز" قد كتبت على تويتر في وقت سابق "نحن على علم بحادث ينطوي على إقلاع غير مصرح به لطائرة من طراز "كيو 400".

وأضاف المطار على تويتر إنه تم استئناف العمليات الطبيعة بعد حادث التحطم.