1500 شركة جديدة تسجل عضويتها في «هيئة المقاولين»

سجلت الهيئة السعودية للمقاولين نحو 1500 عضوية جديدة أخيرا لشركات تعمل في القطاع، وفقا لما أكده لـ"الاقتصادية" أسامة العفالق رئيس الهيئة. وقال العفالق، إنه ليس أمام الشركات للحصول على المناقصات الحكومية إلا من خلال الحصول على عضوية الهيئة، وذلك بعد التواصل مع عدة جهات حكومية والقطاع الخاص الذي أبدى تجاوبا كبيرا ورغبة في التسجيل، وذلك بما يخدم مصلحة القطاع من الناحية التنظيمية أو الخدمية. وأوضح، أن إلزامية التسجيل لشركات المقاولات في الهيئة سيعود بالمنفعة على كلا الطرفين، فالهيئة ستتمكن من الحصول على إيرادات لتطبيق المبادرات وخدمة القطاع والعاملين فيه، فضلا عن التعامل بعقود جديدة ونموذجية تضمن حقوق كل الأطراف، وإيجاد بيئة عمل جذابة للمستثمرين.

وأشار إلى أن الهيئة تعكف على إعداد دراسة جديدة تهدف إلى الوصول لنسبة التوطين الحقيقية في القطاع وآلية تطبيق التوطين، لتسليمها إلى وزارة العمل، مشيرا إلى أن توطين القطاع يعود بالفائدة على القطاع والعاملين فيه، ويضمن خروج تدريجي للتستر والعمالة المخالفة.

وبين، أن دراسة توطين القطاع والقضاء على التستر، جاء بعد اجتماع الهيئة مع وزير العمل في وقت سابق واستعرضت الخطة الاستراتيجية للتوطين، لافتا إلى أن العمل جار مع إحدى الشركات الاستشارية الكبرى لتنفيذ آلية التسجيل وتقييم القطاع وتقديم الخدمات للمشتركين.