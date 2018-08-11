رغم أرباح الشركات المرتفعة .. الأسهم تتراجع للأسبوع الـ 3 على التوالي

تراجعت الأسهم السعودية للأسبوع الثالث على التوالي في أطول سلسلة تراجع منذ ثلاثة أشهر لتغلق عند 8176 نقطة فاقدة 77 نقطة بنسبة 0.9 في المائة.

وتأتي التراجعات الحالية على الرغم من تحقيق نتائج مالية إيجابية، حيث حقق الربع الثاني من العام الجاري أعلى أرباح منذ 2014، بعدما سجلت 31.17 مليار ريال بنمو 21.2 في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ النمو في النصف الأول 0.6 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2017.

لكن النمو يبدو أنه لم يكن كافيا لتصحيح مكرر الأرباح الذي وصل 18 مرة وهو فوق متوسط آخر سنتين، ما حد السوق من تحقيق مزيد من الارتفاعات رغم نمو الأرباح، إضافة إلى استمرار تراجع عدد من الشركات التي كانت تحقق نموا، إلى جانب استمرار تزايد الشركات المتراجعة في الأرباح أو الخاسرة، حيث يوجد 62 شركة حققت نموا في أرباحها من بين 164 شركة أعلنت نتائجها المالية، تمثل 37 في المائة من الشركات، ما يدل أن معظم الشركات لم تحقق أداء جيد.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8253 نقطة، حيث ارتفع في جلسة وتراجع في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 8262 نقطة رابحا 0.11 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8165 نقطة فاقدا 1 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 8176 نقطة فاقدا 77 نقطة بنسبة 0.9 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 18 في المائة بنحو 3.2 مليار ريال لتصل إلى 22 مليار ريال تقريبا، بمعدل 43 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 11 في المائة بنحو 73 مليون سهم لتصل إلى 759 مليون سهم متداول، أما الصفقات ارتفعت 5 في المائة بنحو 26 ألف صفقة لتصل إلى 496 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية، حيث تصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 4.7 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 1 في المائة.

وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 4.9 في المائة، يليه "خدمات استهلاكية" بنسبة 3.9 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بنسبة 3.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 38 في المائة بقيمة 8.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 32 في المائة بقيمة سبعة مليارات ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 10 في المائة بقيمة 2.1 مليار ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "الحكير" بنسبة 24 في المائة ليغلق عند 26.20 ريال، يليه "بوبا العربية" بنسبة 18 في المائة ليغلق عند 97.20 ريال، وحل ثالثا "مسك" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 7.98 ريال.

وتصدر المتراجعة "المستشفى السعودي الألماني" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 48.60 ريال، يليه "سلامة" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 19.98 ريال، وحل ثالثا "الصقر للتأمين" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 13.60 ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية