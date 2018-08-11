48 مليون مسافر على 353.2 ألف رحلة بالمطارات السعودية في النصف الأول

بلغ عدد الرحلات الدولية والداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري 353.2 ألف رحلة طيران، وفقا لما كشفته لـ "الاقتصادية" هيئة الطيران المدني.

ووصل عدد المسافرين الذين عبروا مطارات المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري 48 مليون مسافر، منهم 23.4 مليون مسافر قدموا إلى المطارات السعودية، و24.7 مليون مسافر غادروا من مطارات المملكة.

وتصدرت دبي المرتبة الأولى ضمن أكثر الوجهات الخارجية، فيما حلت القاهرة في المرتبة الثانية، لتأتي بعدهما إسطنبول في المرتبة الثالثة.

ويوجد في السعودية ستة مطارات دولية وثمانية مطارات إقليمية و13 مطارا محليا، وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني على إنشاء أربعة مطارات جديدة في الرياض والخرج وشقراء والقنفذة.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إحصائية شهر تموز (يوليو) الماضي لمستوى رضا المسافرين حول جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة)، وشارك فيها أكثر من مليون مسافر، إذ بلغت نسبة رضا المسافرين 70 في المائة.

وبلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض 72 في المائة، وكانت نسبة الرضا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة 59 في المائة، وجاءت النسبة في مطار الملك فهد الدولي في الدمام بواقع 73 في المائة، بينما بلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة 74 في المائة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة الجودة وحماية العملاء، بدأت منذ كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي بإصدار تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة.