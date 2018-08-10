الصين تفرض رسوم إغراق على المطاط الصناعي من أمريكا وأوروبا

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إنها ستفرض رسوما لمكافحة الإغراق تتراوح من 23.1 بالمئة إلى 75.5 بالمئة على المطاطي الصناعي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة بدءا من 20 أغسطس آب.

وقالت الوزارة، التي فرضت من قبل رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على المطاط الصناعي من تلك الدول في أبريل نيسان، إن الرسوم البالغة 75.5 بالمئة ستطبق على المطاط الأمريكي الذي تنتجه إكسون موبيل وشركات أمريكية أخرى.

وتواجه أرلانكسيو بلجيكا رسوم استيراد قدرها 27.4 بالمئة بينما تواجه إكسون موبيل كيميكال وشركات أخرى في الاتحاد الأوروبي 71.9 بالمئة. وفُرضت رسوم تبلغ 23.1 بالمئة على أرلانكسيو سنغافورة و45.2 بالمئة على شركات أخرى من سنغافورة أيضا.

وقالت متحدثة باسم أرلانكسيو، وهي مشروع مشترك مناصفة بين أرامكو السعودية ولانكسيس الألمانية، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الشركة تواصل العمل مع وزارة التجارة بهذا الخصوص. كانت أرامكو قالت يوم الأربعاء إنها تعتزم الاستحواذ على حصة لانكسيس البالغة 50 بالمئة في أرلانكسيو.

ولم ترد إكسون موبيل حتى الآن على طلب للتعقيب.