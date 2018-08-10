48 مليون مسافر عبر المطارات السعودية بنهاية النصف الأول

بلغ عدد الرحلات الدولية والداخلية خلال النصف الأول من العام الحالي 353.2 ألف رحلة طيران .

ووفقا لبيانات هيئة الطيران المدني، والتي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، فقد وصل عدد المسافرين الذين عبروا مطارات المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري 48 مليون مسافر، منهم 23.4 مليون مسافر قدموا إلى المطارات السعودية، و24.7 مليون مسافر غادروا من مطارات المملكة.

وتصدرت دبي المرتبة الأولى ضمن أكثر الوجهات الخارجية، فيما حلت القاهرة في المرتبة الثانية ، لتأتي بعدهما إسطنبول في المرتبة الثالثة.

ويوجد في السعودية 6 مطارات دولية و 8 مطارات إقليمية و 13 مطار محلي، وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني على إنشاء أربعة مطارات جديدة في الرياض والخرج وشقراء والقنفذة .