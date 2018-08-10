تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا في الربع الثاني

أفاد مكتب الاحصاء الوطني في بريطانيا أن معدل نمو الاقتصاد البريطاني تضاعف خلال الربع الثاني من العام الجاري بفضل قوة الأداء في قطاعي الخدمات والانشاءات.

وذكر مكتب الاحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في الربع الثاني بنسبة 4ر0 بالمئة مقابل 2ر0 بالمئة في الربع الأول.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر1 بالمئة مقابل 2ر1 بالمئة في الربع الأول من العام.

وسجل قطاع الخدمات في بريطانيا نموا بنسبة 5ر0 بالمئة، فيما نما قطاع الانشاءات بنسبة 9ر0 بالمئة في الربع الثاني.