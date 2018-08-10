ارتفاع التضخم في السودان إلى 63.94%

واصل معدل التضخم في السودان تسجيل معدلات قياسية مستمرا في الصعود بنحو مضطرد حيث سجل لشهر يوليو 63.94%، مقارنة بـ 63.86% في يونيو الماضي. وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في تصريح نشرته الصحف السودانية الصادرة اليوم، الارتفاع إلى صعود أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات.

وتزيد معدلات التضخم في ظل ارتفاع كبير تشهده أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية علاوة على تراجع مريع في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.