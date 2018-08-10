سفير اليمن في الإمارات يطلع سفراء مجلس الأمن ‏على آخر المستجدات

أطلع سفير اليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فهد المنهالي سفراء الدول في مجلس الأمن الدولي المعتمدين لدى الإمارات على آخر المستجدات ‏السياسية في اليمن وتطورات الأوضاع في الحديدة والساحل الغربي.

واستعرض السفير المنهالي في اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش جهود الحكومة في ‏ممارسة حقها الطبيعي والقانوني في استعادة مدينة الحديدة وميناءيها من المليشيا الحوثية ‏الانقلابية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏

وأكد السفير اليمني دعم الحكومة الشرعية لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في التوصل إلى حل سياسي وإنهاء الانقلاب، وفق المرجعيات ‏الثلاث.‏