16 جهة تستهدف توفير 200 ألف حل سكني بنظام الانتفاع

قال ماجد الحقيل وزير الإسكان، إن برنامج الإسكان التنموي يستهدف فئة الأسر الأشد حاجة من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع غير الربحي ممثلاً في الجمعيات وكذلك بعض جهات القطاع الخاص في إطار دورها تجاه المسؤولية الاجتماعية. وشدّد خلال ورشة عمل جمعت ممثلي الجمعيات الأهلية مع برنامج "الإسكان التنموي" على ضرورة تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي وغير الربحي لخدمة الفرد والمجتمع، وتقديم كل ما من شأنه دعم الأسر الأشد حاجة وتلبية متطلباتها لتوفير حياة كريمة لها.
وأشار إلى أن الدولة حرصت على إيجاد البرامج اللازمة التي تُعنى بالفئات الخاصة، وتفعيل دور القطاع غير الربحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي من 1 إلى 5 في المائة كما جاء في "رؤية المملكة 2030".
وأوضح أن الاهتمام بهذه الأسر في قطاع الإسكان يبرز من خلال تضافر جهود 16 جهة حكومية من خلال إطلاق "برنامج الإسكان" أحد برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030" الذي يستهدف في هذا الجانب تحديداً توفير نحو 200 ألف حل سكني بنظام الانتفاع.
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