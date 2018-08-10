السعودية تطمئن العالم بشأن إمدادات النفط

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أمس أن السياسة النفطية للمملكة تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتبارات سياسية، مؤكّدًا أن هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروف سياسية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أوضح الفالح أن الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، في علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا.

وأكد الوزير الفالح أن المملكة مستمرة في الاستثمار في طاقتها الإنتاجية، التي تُمثِّل عنصراً جوهرياً في حماية الاقتصاد العالمي من التقلبات المضرة بالمنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء.

وتستورد كندا 11 في المائة من وارداتها النفطية من السعودية، وعلى الرغم من أن كندا تمتلك 10 في المائة من احتياطيات النفط العالمية، إلا أن السعودية تُزود أكبر مصافي التكرير الكندية الواقعة شرقاً التي تُغذّي جميع أنحاء شرق كندا ومنطقة نيو إنجلاند في الولايات المتحدة.

ويبلغ حجم العلاقات التجارية بين السعودية وكندا نحو أربعة مليارات دولار سنويا، وبلغت الصادرات الكندية إلى السعودية نحو 1.12 مليار دولار إجمالا في 2017 أو ما يعادل 0.2 في المائة من إجمالي الصادرات الكندية.