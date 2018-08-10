أسعار النفط تلقى دعما من عقوبات إيران

عاودت أسعار النفط ارتفاعاتها أمس وسط مخاوف بخصوص إمدادات الخام الإيرانية مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران، ما أوقف الخسائر التي سجلتها الأسعار الأربعاء في مواجهة تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف بشأن الطلب الصيني.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو ما يعادل 0.3 في المائة إلى 72.48 دولار للبرميل، بعد انخفاضها ما يزيد على 3 في المائة أمس الأول.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو ما يعادل 0.2 في المائة لتصل إلى 67.04 دولار للبرميل، بعدما انخفضت 3.22 في المائة في الجلسة السابقة.

وأعادت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض عقوبات على بعض القطاعات في إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

ولن تستهدف العقوبات الجديدة النفط الإيراني على نحو مباشر حتى تشرين الثاني (نوفمبر)، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال "إنه يريد توقف أكبر عدد ممكن من الدول عن استيراد النفط الإيراني".

وفرضت الصين رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات أخرى بقيمة 16 مليار دولار من الولايات المتحدة، ما يلحق الضرر بتجارة سلع تشمل الوقود ومنتجات الصلب والسيارات والمعدات الطبية.

وتسببت الحرب التجارية الدائرة في اضطراب الأسواق العالمية ويخشى المستثمرون أن يؤدي أي تباطؤ في أكبر اقتصادين في العالم إلى تقلص الطلب على السلع الأولية.

وفي مؤشر آخر على أن مكاسب الأسعار ربما تكون محدودة، خفض العراق أمس سعر البيع الرسمي لشحنات خام البصرة الخفيف لشهر أيلول (سبتمبر) لعملائه الآسيويين.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أظهرت أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وبحسب البيانات فإن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 1.4 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 3.3 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما بمقدار 590 ألف برميل إلى 21.8 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014.

وزادت مخزونات البنزين 2.9 مليون برميل بينما كان محللون استُطلعت آراؤهم قد توقعوا انخفاضا قدره 1.7 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.2 مليون برميل فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 220 ألف برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 358 ألف برميل يوميا إلى 6.08 مليون برميل يوميا.

إلى ذلك، ذكرت مجموعة "إس آر إنيرجي جروب" الدولية أن توتر العلاقات السعودية الكندية على خلفية التدخل الكندي في الشأن الداخلي السعودي لم يصل بعد إلى درجة توقف تجارة النفط الخام بين البلدين، مشيرة الى أن المصافي الكندية الشرقية تستورد ما بين 75 و80 ألف برميل يوميا من الخام السعودي وهو ما يمثل 11 في المائة من إجمالي واردات النفط الكندية.

ورجح تقرير للمجموعة أنه في حال قررت السعودية تصدير كميات أقل من النفط الخام إلى كندا سيتم تحويل هذه البراميل إلى الصين، ما يعزز الإمدادات إلى بكين، خاصة أن الخام الأمريكي سيكون غير قادر على المنافسة في ظل التعريفات الصينية الجديدة في إطار تصاعد الصراع التجاري الأمريكي الصيني.

من جانبه، قال تقرير "أويل برايس"، "إن السعودية تصدت بقوة لما تعتبره تطفلا أجنبيًا في شؤونها الخاصة وزادت من قوتها أكثر بقولها إنها ستجمد "كل الأعمال الجديدة" بين المملكة وكندا، وهي خطوة تؤذي وتوجع كندا مالياً واقتصاديا خاصة فيما يتعلق بسحب الدارسين من الجامعات".

ونقل التقرير عن دبلوماسيين كنديين تأكيدهم أن سحب ما بين 12 إلى 15 ألف طالب سعودي من كندا والمرافقين لهم سيزيل نحو ملياري دولار كندي من الاستثمارات السنوية في الاقتصاد الكندي.

إلى ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية"، جون هال مدير شركة "ألفا إنيرجي" البريطانية للطاقة، أن التحالف بين "أوبك" وخارجها قوي وصامد ونجح منذ الإعلان عنه في عام 2016 في التغلب على صعوبات السوق واستعادة التوازن وإنعاش الصناعة مرة أخرى مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تكون هناك تباينات داخل المجموعة في المواقف السياسية والاقتصادية وفي تقييم تطورات السوق، لكن لا توجد أى مؤشرات على رغبة أحد في الخروج من التحالف، وهذا يمثل علامة نجاح.

وأشار جون هال إلى أن قيادة السعودية وروسيا للمجموعة تعطيها قوة وثقلا، لافتا إلى أن قرار تعديل المسار والعودة إلى زيادة الإنتاج جاء بتوافق جماعي، موضحا أن الزيادات مدروسة وتدريجية وليست كما يتهم الجانب الإيراني بحدوث إغراق للسوق حاليا.

من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة سيمنس العالمية، "إنه على الرغم من أن هناك فرصة ثلاثة أشهر حتى يتم تطبيق العقوبات الأمريكية على قطاع النفط في إيران، إلا أن القطاع تأثر على نحو واسع منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن التخارج من الاتفاق النووي الدولي مع إيران".

ولفت جوتير إلى أن الصادرات النفطية خسرت نحو 15 في المائة منذ أبريل حتي يوليو الماضي كما أنها تواجه خوفا وعزلة من إبرام الصفقات النفطية، إضافة إلى أنها تنقل صادراتها على ناقلاتها الخاصة بسبب مخاوف الشركاء الدوليين من توقيع عقوبات عليهم.

من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، أن هناك تباطؤا ملحوظا في الإنتاج من النفط الصخري الأمريكي وتمثل ذلك في انخفاض عدد الحفارات على مدار أربعة أسابيع بسبب المخاوف من اختناقات النمو وصعوبات النقل وغيرها من العوامل المؤثرة.

ويرى هوبر أن كثيرا من الوكالات والمؤسسات المالية خفضت توقعاتها لنمو الإنتاج الأمريكي في العام الجاري، لافتا إلى أن توقعات سابقة لوكالة الطاقة بأن الإنتاج الأمريكي سيصل إلى 12 مليون برميل يوميا بنهاية 2019 أصبحت موضع شك في ضوء معطيات السوق الراهنة وصعوبات نمو الإنتاج.