مقتل 24 وتشريد الآلاف جراء أمطار وانهيارات أرضية بولاية كيرالا الهندية

ذكر مسؤولون أن ما لا يقل عن 24 شخصا لقوا حتفهم جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية في جنوب الهند اليوم الخميس، مما دفع السلطات إلى فتح 24 سدا في تحرك لم يسبق له مثيل بهدف منع احتمال حدوث تصدعات قد تفضي إلى كارثة. وقال مسؤول بهيئة إدارة الكوارث بولاية كيرالا لم يذكر اسمه أن الأمطار التي تهطل عادة بين يونيو حزيران وسبتمبر أيلول في الولاية أودت بحياة 175 شخصا وأتلفت محاصيل قيمتها 3.42 مليار روبية (49.81 مليون دولار) على مساحة 66284 فدانا منذ بدايتها في 29 مايو أيار.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية بكيرالا أن تستمر الأمطار حتى غدا الجمعة على أن تعاود الهطول يوم الاثنين.

وقال كيه. سانثوش مدير إدارة الأرصاد الجوية الهندية في كيرالا لرويترز "هطلت على كيرالا خلال الموسم الحالي أمطار أكثر 17 بالمئة عن العام الماضي".

وأفادت السلطات بأن الأمطار المستمرة منذ 48 ساعة أدت إلى تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص وفقد البعض وإغراق أراض في مناطق منخفضة.

وأضافت أن القوة الوطنية للإغاثة من الكوارث والقوات المسلحة تساعد في عمليات الإغاثة والإنقاذ.

وقال بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرالا "جرى فتح 24 سدا حتى الآن في إجراء لم يسبق له مثيل ينبئ بخطورة الوضع".

وشهدت الولاية، التي يمر بها 44 نهرا، أسوأ فيضانات عام 1924 في أعقاب أمطار غزيرة.