سويسرا توصي شركاتها بمواصلة روابط الأعمال مع إيران رغم العقوبات الأمريكية

أوصت الحكومة السويسرية شركاتها بمواصلة روابطها للأعمال مع إيران وفق ما تراه مناسبا لها.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الشركات التي تمارس أنشطة أعمال مع إيران لن تتعامل معها الولايات المتحدة، مع سريان العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف التعاملات الدولارية وتجارة المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع صناعة السيارات، على الرغم من مناشدات من حلفاء واشنطن.
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب انسحاب واشنطن من اتفاقية 2015 لرفع العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني.
وقال فابيان مينفيش من سكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا "القرارات الأمريكية بشأن العقوبات لا تؤثر على الموقف القانوني لسويسرا فيما يتعلق بإيران".
لكنه أضاف أن العقوبات الأمريكية الجديدة قد تؤثر على الشركات السويسرية التي لها علاقات أعمال مع إيران.
ومضى قائلا "تأسف سويسرا أن وضع العقوبات فيما يتعلق بإيران يتدهور مجددا".
وقال إن الحكومة الاتحادية السويسرية ستدافع عن المصالح الاقتصادية لسويسرا، لكنها لا يمكنها أن تملي على الشركات ردود أفعالها على المناخ الجديد، مضيفا أن "الحكومة السويسرية توصي الشركات بمواصلة روابطها التجارية مع إيران وفقا لما تراه ملائما لها".
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