رئيس إريتريا يستقبل وزير الخارجية

استقبل الرئيس إسياس أفورقي رئيس جمهورية إريتريا بالعاصمة أسمرة اليوم، وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إريتريا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد أقام الرئيس الإريتري مأدبة غداء على شرف معالي وزير الخارجية والوفد المرافق.

حضر الاستقبال، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى إريتريا الدكتور عبدالله الشريف.