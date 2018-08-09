الأسهم الأمريكية تسجل استقرارا بسبب مكاسب التكنولوجيا في بورصة نيويورك للأوراق المالية

سجلت الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك للأوراق المالية مع بدء تداولاتها اليوم بعض الاستقرار بعد التراجع الذي طرأ في أسهم البنوك الأمريكية الكبيرة بسبب التعويض في مكاسب قطاع التكنولوجيا المزدهر .وبحسب مؤشرات وول ستريت، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 6.04 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 25589.79 نقطة، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.51 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 2857.19 نقطة، كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 1.81 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 7886.52 نقطة .