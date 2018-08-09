سجلت الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك للأوراق المالية مع بدء تداولاتها اليوم بعض الاستقرار بعد التراجع الذي طرأ في أسهم البنوك الأمريكية الكبيرة بسبب التعويض في مكاسب قطاع التكنولوجيا المزدهر .وبحسب مؤشرات وول ستريت، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 6.04 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 25589.79 نقطة، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.51 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 2857.19 نقطة، كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 1.81 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 7886.52 نقطة .
أنت هنا
- الرئيسية
- أسواق الأسهم
- العالمية
- الأسهم الأمريكية تسجل استقرارا بسبب مكاسب التكنولوجيا في بورصة نيويورك للأوراق المالية
أسواق الأسهم- العالمية
- عصر جديد في «وول ستريت».. هل ينهي دور الوسطاء؟
- الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة بفعل التوترات التجارية
- البورصة المصرية تربح 6.5 مليار جنيه عند إغلاق تعاملاتها
- المؤشر إس آند بي500 في بورصة وول ستريت يصعد لأعلى مستوى في خمسة أشهر
- أسهم التكنولوجيا وشركات التصدير تدفع الأسهم الأوروبية للصعود
- مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع
- الأسهم اليابانية تصعد لأعلى مستوى في أكثر من شهر
- البورصة المصرية تخسر 11.7 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 1.5%
- تراجع أسهم "نتفليكس" في بورصة نيويورك
- الأسهم اليابانية ترتفع لأعلى مستوى في شهر بدعم من ضعف الين
أضف تعليق