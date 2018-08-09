بعد هطول أمطار غزيرة.. مقتل 22 وإجلاء الآلاف في جنوب الهند

قال مسؤولون اليوم الخميس إن استمرار هطول الأمطار على ولاية كيرالا بجنوب الهند أدى لوفاة 22 شخصا وإجلاء الآلاف.

وقال شيبو راوتيل، المسؤول بغرفة التحكم بوكالة إدارة الكوارث بالولاية " تم تسجيل 22 حالة وفاة على الأقل خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق ادوكي ومالابوراما وكوزهيكودي وواياندا".. وأرجع رواتيل وقوع قتلى إلى الانهيارات الأرضية وحوادث الغرق.

وتساعد فرق من القوة الوطنية لمكافحة الكوارث والجيش الهندي السلطات المحلية في عمليات الإغاثة.

وقد جرى إنقاذ أكثر من 5000 شخص من قرى في مناطق منخفضة، وتم إيوائهم في مخيمات في أنحاء الولاية.

وقال مسؤولون إنه تعين تصريف المياه من 22 سدا بسبب ارتفاع مناسيب المياه، وهذا سبب حدوث فيضان في اتجاه مجرى النهر.

ووصف رئيس وزراء الولاية يناراي فيجايان الموقف" بالقاس للغاية" في مؤتمر صحفي بعاصمة الولاية ثيروفانانثامبورام، مضيفا " لقد طلبنا المساعدة من الجيش والبحرية وخفر السواحل وقوة الرد على الكوارث".

ويشار إلى أن موسم الأمطار الموسمية في الهند يمتد من يونيو إلى سبتمبر، وغالبا ما يشهد هطول أمطار غزيرة، التي تعد مهمة للزراعة لكن يمكن أن تسبب دمارا واسعا.