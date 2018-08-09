منظمة التجارة تتوقع تراجع قوة دفع التجارة العالمية في الربع الثالث

قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس إن تجارة السلع العالمية ستفقد على الأرجح قوة الدفع في الربع الثالث من العام ليسجل النمو معدلا فوق الاتجاه العام بقليل فحسب جراء تباطؤ طلبيات التصدير وإنتاج السيارات ومبيعاتها بفعل التوترات التجارية. وسجل مؤشر التوقعات الفصلي لمنظمة التجارة العالمية، الذي يضم سبعة مكونات، 100.3 انخفاضا من 101.8 في مايو أيار و102.3 في فبراير شباط. وقالت المنظمة إن هذا يشير إلى "تراجع في نمو التجارة في الأشهر المقبلة بما يتفق مع اتجاهات المدى المتوسط".