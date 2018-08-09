التضخم السنوي في مدن مصر يتراجع إلى 13.5% في يوليو

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية انخفض إلى 13.5بالمئة في يوليو تموز من 14.4 بالمئة في يونيو.

وزادت مصر أسعار الوقود والكهرباء والنقل على مدى الشهرين الأخيرين للمساعدة في تلبية شروط برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار وقعته في أواخر 2016 يتضمن تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وزيادات ضريبية.