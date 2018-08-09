تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الفلبيني إلى أقل مستوياتها خلال 3 سنوات

أعلنت الحكومة الفلبينية اليوم الخميس تراجع معدل نمو اقتصاد الفلبين خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 6%، في ظل قرارات ستؤدي فيما بعد إلى "نمو مستدام ومرن".

كان معدل نمو الاقتصاد الفلبيني خلال الربع الأول من العام الحالي 6ر6% في حين كان معدل النمو في الربع الثاني من العام الماضي 7ر6% من إجمالي الناتج المحلي وفقا لهيئة الإحصاء الفلبينية. وجاء معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي الأقل منذ .2015

من ناحيته قال إرنستو بيرنيا وزير التخطيط الاجتماعي الاقتصادي "رغم أن هذا النمو مازال يضع الفلبين بين أفضل الاقتصادات أداء في آسيا، فقط بعد فيتنام التي سجلت معدل نمو قدره 8ر6% والصين بمعدل 7ر6% وقبل إندونيسيا التي سجلت 3ر5%، فإن هذا النمو أقل مما كنا نأمل".

وأضاف، "لكي أكون نزيها وأضع الأمور في سياقها الصحيح، فإن هذا التباطؤ تعود جزئيا إلى القرارات السياسية التي تم اتخاذها والمتوقع أن تشجع النمو المستدام والمرن".

وأشار "بيرنيا" إلى قرار غلق أهم مقصد سياحي في الفلبين وهو جزيرة "بوركاري" لمدة 6 أشهر منذ أبريل الماضي إلى أكتوبر المقبل لإعادة تأهيلها، وتنظيم قطاع التعدين والتشديد على تطبيق قواعد تربية الأحياء المائية، وغيرها من القرارات التي أدت إلى تراجع معدل نمو الاقتصاد.

وأضاف "لكنني أؤكد أن كل هذه الإجراءات ستضمن النمو المستدام طويل المدى للاقتصاد.. هذه القرارات السياسية حكيمة وعاقلة".

وقد سجل قطاع الخدمات خلال الربع الثاني من العام الحالي معدل نمو قدره 6ر6% بحسب هيئة الإحصاء، في حين بلغ معدل نمو قطاع الصناعة 3ر6% وقطاع الزراعة 2ر0% خلال الفترة نفسها.