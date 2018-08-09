أرباح "مجموعة فتيحي" ترتفع 2.55% في 6 أشهر

ارتفعت أرباح مجموعة فتيحي القابضة بنسبة 2.55 في المائة إلى 13.727.628 مليون ريال بنهاية الربع الثاني 2018 مقارنة بأرباح 13.386.861 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 نحو 22.906.817 مليون ريال مقابل 28.243.362 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 18.89 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 0.25 ريال مقابل 0.24 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.