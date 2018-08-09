أرباح "الطيار" تهبط 49% في 6 أشهر

انخفضت أرباح مجموعة الطيار للسفر بنسبة 49.53 في المائة إلى 107 مليون ريال بنهاية الربع الثاني 2018 مقارنة بأرباح 212 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 نحو 405 مليون ريال مقابل 435 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 6.9 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 0.92 ريال مقابل 1.66 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.