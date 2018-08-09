أرباح "الطيار" تهبط 49% في 6 أشهر

انخفضت أرباح مجموعة الطيار للسفر بنسبة 49.53 في المائة إلى 107 مليون ريال بنهاية الربع الثاني 2018 مقارنة بأرباح 212 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 نحو 405 مليون ريال مقابل 435 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 6.9 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 0.92 ريال مقابل 1.66 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
أخبار الشركات- محلية
- "الإنماء" يربح 1.2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2018
- "أرامكو" تنوي الاستحواذ على حصة استراتيجية في "سابك" يملكها صندوق الاستثمارات العامة
- «الإندبندنت» و«الأبحاث والتسويق» في شراكة عالمية كبرى
- "السعودية للكهرباء" توقع عقد المرحلة الأولى من مشروع العدادات الذكية
- "ساتورب": توزيع 562.5 مليون ريال أرباح نقدية للسنة المالية 2017 إلى الشركاء
- هيئة المواصفات تنظم ورشة عمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة... الأحد المقبل
- أرباح "الدريس" تتراجع إلى 18.2 مليون خلال الربع الثاني
- "زين السعودية" تحقق زيادة في إيراداتها لتصل إلى 1.8 مليار ريال
- "بنك الرياض" يربح 2.2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2018
- "الكابلات" تبيع كامل حصتها في شركة ديميرار كابلو إلى "ZTT"
أضف تعليق