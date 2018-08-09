ارتفاع أسعار الذهب مع تخلي الدولار عن مكاسبه الأولية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم أمام الدولار الذي تخلي عن مكاسبه الأولية، لكن من المتوقع أن يبقى المعدن النفيس ضعيفًا بفعل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والطلب القوي على سندات الخزانة الأمريكية كملاذ استثماري آمن أثناء التوترات التجارية العالمية.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0,17 % لتصل إلى 1212.64 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، لكنها تبقى غير بعيدة عن أدنى مستوى لها، منذ شهر مارس 2017، البالغ 1204 دولارات الذي سجلته الأسبوع الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0,7 % لتصل إلى 15.43 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 0,6 % ليصل إلى 831.30 دولار.

وانخفض البلاديوم بما نسبته 0,8 % مسجلاً 898.70 دولار للأوقية بعد أن كان هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 889.90 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثالث والعشرين من شهر يوليو المنصرم.

