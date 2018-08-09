حملة حكومية للتعريف بالعلامات الأمنية في العملة الورقية

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خلال الأيام الماضية حملة توعوية واسعة من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة لتعريف الجمهور وتثقيفهم بالعلامات الأمنية في العملة السعودية بفئاتها الورقية وطرق التحقق منها، والأدوات المساعدة التي يمكن من خلالها معرفة العملة السليمة، وذلك بتوزيع عدد من الأدوات على المحال التجارية.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الاهتمام الذي توليه مؤسسة النقد لنشر ثقافة الوعي المعرفي لدى المتداولين بالنقد؛ بأهمية العملة الوطنية وتداولها على كل الأصعدة، حيث وزعت المؤسسة عن طريق فروعها المنتشرة في المناطق على المحال التجارية خلال حملتها الأدوات التي تساعد مُستخدمها لمعرفة العلامات الأمنية في العملة السعودية، التي شملت أجهزة الكاشفات الضوئية للعملة التي تعمل بالأشعة البنفسجية، إضافة إلى الأقلام الضوئية الخاصة التي تساعد على معرفة الورقة النقدية السليمة.
وتُعَدُّ هذه الحملة التي تستهدف الأسواق الشعبية والموسمية المتعاملة بالنقد، وكبار السن من الباعة وأصحاب المحال التجارية، ضمن جهود المؤسسة المستمرة في تنظيم الحملات التوعوية والتثقيفية بين الجمهور التي تسعى من خلالها لرفع الوعي بخصائص العملة الوطنية والعلامات الأمنية الظاهرة للتعريف بالورقة السليمة، وكيفية التفريق بينها وبين الورقة الزائفة.
وتحرص مؤسسة النقد العربي السعودي في جميع إصداراتها من العملة على تضمينها بأفضل وأقوى العلامات الأمنية والخصائص الفنية التي يصعب تزييفها، وتمريرها على المتداولين، إلى جانب تصميم إصداراتها بفئاتها المعدنية والورقية المتعددة وفقاً لأحدث التقنيات والمعايير العالمية التي تليق بمكانة عملة المملكة والمركز الرائد لمؤسسة النقد التي تعزز ترسيخ الثقة بمتانة وسلامة الريال السعودي.
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