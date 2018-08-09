تعكف ثلاث فرق مكونة من وزارتي "العدل" و"العمل" في نقل القضايا إلى المحاكم العمالية التي ستنطلق في سبع مناطق بداية العام المقبل، لتذليل جميع الصعوبات، وينعكس ذلك إيجابا على سوق العمل.
ووفقا لاتفاقية بين الوزارتين، فإن الفرق الثلاث شملت فريق للتسوية الودية العمالية، وفريق للرقابة العمالية، وآخر للدعم التقني الموضوعي، علما أنه طلب من كل فريق خطة عاجلة لإنجاز نقل القضايا.
وعلمت "الاقتصادية" أن مذكرة التعاون التي وقعت بين الوزارتين بشأن انتقال اختصاص نظر القضايا العمالية من هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية في الرياض، أمس، تضمنت تجهيز مذكرة بين الوزارتين في مجالات العمل والارتباطات الدولية، إضافة إلى إعداد تقرير دوري للعمل المشترك.
وقال الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن وزارة العدل تضع في مقدمة اهتمامها كل ما يخدم المجتمع بكل شرائحه، وأن هذه المذكرة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تأتي لتطوير التعاون في هذا الشأن، وبما لا يخل بصلاحيات ومهام كل منها.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الراجحي؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة تعمل وفق شراكة استراتيجية وتكامل فعال مع وزارة العدل بما يخدم الوطن، مشيرا إلى أن تميز أداء المحاكم العمالية سينعكس إيجابا على سوق العمل.
وتعمل وزارة العدل على تأهيل وتطوير الكوادر العدلية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، ومن ذلك إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، وذلك لرفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية. وأشارت وزارة العدل إلى أن المحاكم والدوائر العمالية المنتظر انطلاقها العام المقبل تعد أحد أهم الركائز المساعدة على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، إذ تهدف تلك المحاكم إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة وتحقيق مزيد من الأمان والجاذبية لسوق العمل في المملكة، وذلك من خلال ترسيخ العدالة في قطاع العمل والأعمال.
- حملة حكومية للتعريف بالعلامات الأمنية في العملة الورقية
- 3 فرق من «العدل» و«العمل» لتسريع نقل القضايا إلى المحاكم العمالية
- «المالية» تتلقى مرئيات قطاع الأعمال حول خدمات منصة «اعتماد»
- 90 % ارتفاعا في الإنفاق الحكومي على المنافع الاجتماعية في النصف الأول
- 84 % تراجعا في عجز الميزانية للربع الثاني .. بلغ 7.36 مليار ريـال
- الإيرادات غير النفطية تقفز 49 % في 6 أشهر .. بلغت 141.7 مليار ريـال
- «نمو» تكسب 24 نقطة .. والسيولة ترتفع إلى 1.8 مليون ريال
- الأسهم السعودية تفقد 32 نقطة بضغط قطاعي «المواد الأساسية» و«المصارف»
- العملة التركية تفشل في الصعود قبيل محادثات مع أمريكا
- 5 مليارات ريال حجم 7 محافظ إقراض اشترتها «إعادة التمويل العقاري»
أخبار اقتصادية- محلية
- «هيئة الاتصالات» لـ "الاقتصادية": الشركة المخلة بالتوطين ستحاسب
- إطلاق 5 برامج لتطوير صناعة وإنتاج عسل النحل في المملكة
- "الصناعات العسكرية" توقع اتفاقية تجارية مع "نافانتيا الإسبانية" لتوريد 5 سفن حربية بنسبة توطين تبلغ 60%
- "صدارة" و "كلية الجبيل الجامعية" توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المواد الأكاديمية والأبحاث العلمية
- 350 مخالفة ضد شركات تلاعبت ببطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة كهربائية وإطارات
- "السعودية للكهرباء" توفر 109 مليون برميل ديزل ووقود خام منذ 2016
- "معادن" توقّع مذكرة تفاهم مع "جنرال الكتريك" لبحث التعاون في الحلول الرقمية لقطاع التعدين
- هيئة الاتصالات تطرح ترخيص جديد لتقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية
- توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة والكويت
- 9.5 مليار ريـال واردات المملكة من الجوالات منذ بداية العام
أضف تعليق