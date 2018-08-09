«المالية» تتلقى مرئيات قطاع الأعمال حول خدمات منصة «اعتماد»

نظمت وزارة المالية ومجلس الغرف السعودية، أمس، أول ورشة عمل للتعريف بمنصة اعتماد الإلكترونية التي تهدف إلى تقديم الخدمات المالية للقطاعين العام والخاص، وتلقي مرئيات وملاحظات ومقترحات قطاع الأعمال السعودي حول الخدمات المالية المقدمة عبر المنصة، بما يساعد على تطوير المنصة والارتقاء بمستوى خدماتها للمستفيدين.
وبحسب وزارة المالية، فإن الورشة الأولى التي عقدت في مقر مجلس الغرف السعودية، تأتي في سياق سلسلة ورش عمل ستعقدها الوزارة بالتنسيق مع المجلس في مختلف مناطق المملكة، بحضور عدد من أصحاب الأعمال السعوديين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وجرى خلال الورشة التعريف بمنصة اعتماد التي أطلقتها وزارة المالية منتصف شهر يناير من العام الجاري، ضمن جهودها الرامية إلى تحقيق "رؤية المملكة 2030" والتحول الرقمي لمنظومة الجهاز الحكومي، من خلال تمكين الجهات الحكومية تنفيذ مشاريعها وتعاملاتها المالية مع القطاع الخاص، وضمان تطبيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، حيث تهدف المنصة إلى الحد من تعثر المشاريع، وتوحيد الإجراءات، وزيادة الشفافية، وانتظام الصرف، ومشاركة المنشآت الناشئة.
فيما تقدم المنصة عديدا من الخدمات، أبرزها إدارة الميزانية، وإدارة المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود والتعميدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة الحقوق المالية للموظفين.
وتناولت الورشة بشكل مفصل، الخدمات المالية التي تقدمها منصة اعتماد للقطاع الخاص، وتشمل خدمة إدارة المنافسات والمشتريات وخدمة إدارة المدفوعات، التي يستفيد منها المقاولون والموردون في القطاع الخاص، من خلال الاطلاع على المناقصات الحكومية واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونيا.
وذلك علاوة على تقديم المطالبات المالية الخاصة بمشاريع القطاع الخاص مع الجهات الحكومية، مرورا بأوامر الصرف والدفع إلكترونيا، الأمر الذي يساعد على توفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات.
وتعالج المنصة عديدا من التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص، خاصة المقاولين، المتمثلة في تأخر المدفوعات، ما يسهم في رفع التكاليف، وطول الوقت الذي يتطلبه المشروع وترسيته ورفع المطالبات ومتابعتها، إضافة إلى صعوبة متابعة الدفعات ومعرفة المتطلبات التفصيلية للمناقصات والمشاريع الحكومية.
وفي ختام الورشة، جرى الاستماع لعديد من الملاحظات والمقترحات التي أبداها أصحاب الأعمال على منصة اعتماد والخدمات المالية التي تقدمها، حيث وعدت وزارة المالية بأخذ كل تلك المقترحات بعين الاعتبار لتطوير خدمات المنصة بما يحقق الأهداف المنشودة.
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