84 % تراجعا في عجز الميزانية للربع الثاني .. بلغ 7.36 مليار ريـال

تراجع العجز في الميزانية العامة للحكومة السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 84 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفض إجمالي النصف الأول بنسبة 43 في المائة مقارنة أيضا بالفترة نفسها من العام السابق.

ووفقا لرصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيان وزارة المالية السعودية للربع الثاني 2018، فقد تراجع العجز خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 7.36 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق البالغ خلالها نحو 46.52 مليار ريال، أي بنسبة 84 في المائة بما يعادل 39.16 مليار ريال.

كما تراجع العجز خلال الربع نفسه مقارنة بـ 34.33 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018، أي بنسبة 79 في المائة وبما يعادل نحو 26.97 مليار ريال.

أما في النصف الأول من 2018، بلغ العجز نحو 41.67 مليار ريال مقارنة بـ 72.73 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2017، متراجعا بنسبة 43 في المائة بما يعادل نحو 31.06 مليار ريال.

وأعلنت وزارة المالية السعودية أمس عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول 2018، إذ بلغت الإيرادات 439.85 مليار ريال والمصروفات 481.54 مليار ريال.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإيرادات للربع الثاني بلغ 273.59 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 67 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي، وإن الإيرادات غير النفطية للربع الثاني بلغت 89.4 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية 184.2 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 82 في المائة مقارنة بالربع المماثل.

وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 280.95 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34 في المائة عن الربع المماثل، ليبلغ العجز خلال الربع الثاني 7.3 مليار ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية