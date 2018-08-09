«نمو» تكسب 24 نقطة .. والسيولة ترتفع إلى 1.8 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.8 في المائة لتغلق عند 2830 نقطة رابحة 24 نقطة. وارتفعت قيم التداول 83 في المائة بنحو 818 ألف ريال لتصل إلى 1.8 مليون ريال، بمعدل 9.1 ألف ريال للصفقة.

بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 152 في المائة بنحو 82 ألف سهم لتصل إلى 135 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.81 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 16 في المائة إلى 197 صفقة. تصدر المرتفعة "الكثيري" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 31.20 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 12.20 ريال، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 14 ريالا.

وتراجع سهم "أبومعطي" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 10.50 ريال. وكان الأعلى تداولا "أبومعطي" بقيمة 772 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 349 ألف ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بقيمة 347 ألف ريال.