الأسهم الأوروبية تهبط تحت ضغط خسائر لقطاع الرعاية الطبية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء متضررة من نتائج ضعيفة لشركات بقطاع الرعاية الصحية أثرت على المعنويات المحتقنة بالفعل جراء التوترات التجارية، بينما تستعد واشنطن لفرض رسوم استيراد على بضائع صينية أخرى بقيمة 16 مليار دولار.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.2 بالمئة وجاء مؤشر الرعاية الصحية في مقدمة الخاسرين مع هبوطه بنسبة واحد في المئة.

وتواصل المخاوف بشأن التجارة العالمية والرسوم الجمركية على الواردات الضغط على الأسهم في منطقة اليورو التي هبط مؤشرها 0.6 بالمئة منذ بداية أغسطس آب.

وقال لوكا باوليني كبير الخبراء في بكتيت اسيت مانجمنت، في مذكرة "نحن حذرون في أوروبا، بالنظر إلى التأثير المحتمل على النمو من إجراءات التجارة الأمريكية، خصوصا على ألمانيا المعتمدة على التصدير".

وتسببت تحديثات لتوقعات المبيعات والأرباح من نوفو نورديسك ولوندبيك الدنمركيتين لصناعة الأدوية في خيبة أمل للمستثمرين وهبطت أسهمها 6 بالمئة و14 بالمئة على الترتيب.

وهبطت أسهم يو.دي.جي البريطانية للرعايةالطبية بأكثر من 10 في المئة بعد أن أعلنت عن ضعف في مبيعات العقود وعمليات خدمات دعم المرضى.