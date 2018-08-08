سعوديون ينثرون إبداعاتهم في أروقة "حكايا مسك"

فضلا عن حكايا الإبداع التي يتعرف إليها زوار حكايا مسك يوميا، ثمة حكايا أخرى لنجاحات أوجدت إلهامها من أروقة هذه الفعالية ليتطور نجاحها عاما بعد عام، وتكون حكايا مسك شاهدة عليه، ولعل متجر (دويرة) لبيع منتجات الرسوم المتحركة "الإنيميشن" عبر الإنترنت والتطبيقات الحديثة، هو أحد النماذج الجلية على ذلك.

تأسس المتجر على يد شابين سعوديين من مدينة جدة، وهما عبدالله رافعة المولع بكل ما يتعلق بالإنيميشن ومحمد كشميري المهتم بتجارب ريادة الأعمال، الذي آمن بنجاح المشروع، ومن ثم التحق بهم بعد ذلك صديقهم محمد عبدالقادر، ليشكل هذا الثلاثي كل ما يتطلبه المشروع من مقومات للمضي قدما.

كانت الفكرة بدخول تجارة الإنيميشن من زاوية مختلفة تتمثل في بيع منتجات الإنيميشن من اللوحات والمجسمات والألعاب وبأسعار معقولة تتراوح بين 70 و240 ريالا، ولأن مؤسسي المتجر أدركوا مسبقا أن السوق قد أغرق بالتصاميم اليابانية، قرروا أن يبيعوا كل ماله علاقة بالإنيميشن باستثناء ما هو ياباني، فكسبوا شعبية الفن دون أن يضطروا لخوض منافسة تبدو خاسرة قبل بدايتها.

كان هذا التطور في حد ذاته سببا لسعادة عبدالله رافعة، الذي يرى أن قصة نجاحه كانت انطلاقتها من حكايا مسك الرياض 2017 وتم تتويجها في حكايا مسك أبوظبي لتستمر للمرة الثالثة في نسخة هذا العام، وذلك بعد أن ظل لسنوات في انتظار الفرصة المناسبة لإطلاق موهبته حتى وجدها في حكايا مسك، التي حولته الآن إلى محترف يعمل في إحدى الشركات المتخصصة في أفلام الإنيميشن في مدينة أبوظبي.

ولأن النجاح يجلب بعضه، فقد كانت مشاركة "دويرة" الأولى في حكايا مسك الرياض 2017 فرصة للتعرف إلى متجر "هوتا" المجاور له، والمخصص لبيع أدوات الرسم وهو من تأسيس الشقيقتين هيا ولولو المدرع وصديقتهم بسمة التويجري وجميعهن رسامات سعوديات يهوين الرسم على الخشب والطباعة على الدفاتر والميداليات.

من هنا زرعت بذرة التعاون من خلال التعارف بين أصحاب المتجرين، حيث قررت صاحبات متجر هوتا المشاركة في حكايا مسك الرياض 2018 لكن هذه المرة ليس بمتجرهن، وإنما بالتعاون مع متجر (دويرة) وعرض بعض منتجاتهن من خلال المتجر، وهو ما ألهم المتجرين فكرة التعاون في أفكار إبداعية مشتركة تجذب الجمهور.

إلى ذلك بالرغم من إعاقته البصرية، إلا أن الشاب محمد سعد يمثل نموذجا قويا نجح في تحويل إعاقته إلى طاقة وإبداع، وقد كانت فعالية حكايا مسك فرصة للتعرف إلى هذه القصة التي تمثل إلهاما كافيا لكل شخص يؤمن بأن الأمل باقٍ في الحياة لكل من يبحث عنه في نفسه، واثقا من وجوده فيها.

في إحدى قاعات التدريب الخاصة بتقنية المونتاج في حكايا مسك 2018 جلس هذا الشاب في منتهى الجدية والحماس والتفاعل مع المحاضر أثناء الدرس، وكانت نظارته السوداء وطريقته في تحسس جهاز الكمبيوتر، دافعاً للسؤال حول كونه كفيفا، وهو السؤال الذي يجيب عليه فورا "لا .. أنا صاحب بصيرة"!

فيما بعد، روى محمد قصة فقدانه البصر بعد أسبوع من ولادته بسبب خطأ طبي، ويعلق "أعتقد أنّه كان أجمل خطأ طبّي لأنّي أشعر اليوم أنّ حياتي لها معنى وقيمة، أنا سعيد بما حدث رغم أنّه تسبّب بالألم لأهلي، لكنه أعطاني حافزاً لأكون عاملاً إيجابياً في حياة الكثيرين".

قرار محمد بصنع هذا التغيير الإيجابي سرعان ما تحول إلى واقع، فقد أسس إذاعته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق عليها اسم "أنامل مبصرة"، لتهتم بالموضوعات، التي تشغل بال الجميع، وليس المكفوفين فقط، فضلا عن نشاطه على موقع التواصل ومشاركته في عدد من الفعاليّاتِ وتقديمه عدّةَ محاضراتٍ تعريفيّةٍ وتوعويّةٍ بفاقدي البصر في المملكةِ وخارجها.

يشار إلى أن فعالية حكايا مسك تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس، بتنظيم من مركز إدارة المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، وتعد الفعالية جزءا من توجه المؤسسة في تنمية الإبداع وتشجيع الشباب على اكتشاف مشاريع ومبادرات تنطلق من قدراتهم ومواهبهم في عدة مجالات فنية وثقافية.