صفعة جديدة لنفط إيران .. أكبر مصافي اليابان تبحث عن بدائل استيراد جديدة

كشف تقرير حديث لوكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أن أكبر مصافي تكرير النفط الخام في اليابان ستكون أول ما يوقف استيراد النفط الخام الإيراني في أيلول (سبتمبر) المقبل، استجابة للعقوبات الأمريكية التي تم فرضها على الخام الإيراني.

وأضاف التقرير أن "المصافي اليابانية تدرس عديدا من خيارات التوريد البديلة من دول أخرى منتجة للنفط في الشرق الأوسط، وفي أماكن أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة بسبب عدم وجود إرشادات واضحة من الحكومة في هذا الشأن حتى الآن".

ونقل التقرير عن مسؤولين يابانيين أن المصافي تدرس جيدا الخيارات المتاحة في السوق، لافتا إلى أن المعروض كبير من عدد من الدول المنتجة الرئيسية في "أوبك" وخارجها، مشيرا إلى أن المصافي ستلتزم بأي توجيهات حكومية بمجرد الإعلان عنها.

وذكر التقرير أن القدرة التكريرية اليابانية تبلغ 1.93 مليون برميل يوميا من خلال 11 مصفاة وأن الواردات من النفط الإيراني لا تتجاوز 2 في المائة من إجمالي واردات النفط الخام في اليابان.

وأشار إلى أنه في المقابل يسعى بعض مستوردي النفط الإيراني إلى الحصول على إعفاء من العقوبات بشأن شراء النفط الإيراني، مبررين ذلك بالحاجة إلى ضمان أمن الطاقة إضافة إلى تأمين احتياجات مصافي التكرير المحلية التي تعتمد على النفط الإيراني لكن الجانب الأمريكي يصر على فرض عقوبات صارمة ورفض منح أي استثناءات في تطبيق العقوبات.

ونوه بإبلاغ اليابان الولايات المتحدة رسميا أن استقرار إمدادات الطاقة الخاصة بها يجب ألا يتم تعطيله عندما تصبح عقوبات واشنطن على طهران سارية المفعول، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه ما زالت الإدارة الأمريكية تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية عندما تستأنف العقوبات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لكن جهودا دبلوماسية حالية تبذل حاليا من بعض الدول لمناقشة تنازلات محدودة تمنح لبعض الدول المستوردة.

وذكر التقرير أن العقوبات الأمريكية المفروضة ضد زبائن النفط الإيراني ستستأنف في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) ويمكنها إزالة ما يصل إلى مليون برميل يومياً من إمدادات النفط العالمية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع واردات اليابان النفطية من إيران في مايو ويونيو مع تسريع المصافي لتأمين أكبر عدد ممكن من الشحنات قبل عودة فرض العقوبات الأمريكية.

إلى ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية"، تورستين أندربو الأمين العام الفخري للاتحاد الدولي للغاز أن العقوبات الأمريكية على إيران ستؤدى إلى إشعال أسعار النفط الخام مع بدء تطبيقها على إنتاج النفط في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لافتا إلى توقع كثيرين عودة مستوى 90 أو100 دولار للبرميل.

وأضاف أن "التنسيق المستمر السعودي الروسي سيعمل على تهدئة وتيرة الأسعار، استجابة للمستهلكين وحفاظا على مستويات الطلب في معدلات صحية"، مشيرا إلى رغبة الإدارة الأمريكية في الوصول بمستوى الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصفر وهو ما سيتطلب جهدا أكبر من المنتجين القادرين على زيادة الإنتاج لتعويض هذا النقص وملء الفجوة الواسعة المتوقعة في المعروض بنهاية العام الجاري.

من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، أندريه جروس مدير إدارة آسيا الوسطي في شركة "إم إم إيه سي" الألمانية للطاقة، "إن السعودية تبذل مجهودا كبيرا للحفاظ على السوق متوازنة ومستقرة"، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار هناك جهود جيدة للحفاظ على الأسعار في نطاق جيد ملائم للمنتجين والمستهلكين على السواء وبما يكفل إنعاش الصناعة وتحفيز النمو.

وذكر جروس أن بعض التقارير الدولية ترجح أن يفقد الإنتاج الإيراني نحو 1.5 مليون برميل يوميا خلال أشهر قليلة، كما أن الأمر يتزامن مع صعوبات إنتاجية كبيرة في فنزويلا وليبيا ما يجعل المعروض النفطي على المحك ويتطلب جهدا أكبر من المنتجين الكبار لمنع شطط الأسعار وتأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المستهلكين، وفق مستويات سعرية ملائمة.

من ناحيتها، تقول لـ "الاقتصادية"، ويني أكيلو المحللة الأمريكية في شركة "أفريكا إنجنيرينج"، "إن الإنتاج الصخري الأمريكي بدأ بالفعل موجة من التباطؤ غير المتوقع، ما جدد مخاوف المعروض النفطي في الأسواق"، لافتة إلى أن الإنتاج الصخري تباطأ في الشهور الأخيرة على نحو ملموس وفاق التوقعات خاصة من حقل بيرميان الرئيسي في الولايات المتحدة.

وترى أكيلو أن اختناقات خطوط الأنابيب وارتفاع تكلفة النقل واستنزاف كثير من المناطق الغنية والرخيصة إنتاجيا جعل الإنتاج الأمريكي يدخل في دوامة الهبوط ولا يستطيع مواكبة نمو الطلب وتقلص المعروض من دول رئيسية في "أوبك" وخارجها خاصة فنزويلا وإيران وبحر الشمال.

من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط أمس بعدما أعلنت الصين بيانات استيراد ضعيفة نسبيا على الرغم من أن السوق لا تزال تحظى بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية وفرض عقوبات على إيران.

وبحسب "رويترز"، فقد تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 15 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 74.50 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سِنتين إلى 69.15 دولار للبرميل.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام قليلا في تموز (يوليو) بعدما تراجعت في الشهرين السابقين لكنها لا تزال من أدنى المستويات منذ بداية العام الحالي بفعل تراجع الطلب من المصافي المستقلة.

غير أن الأسواق لا تزال تحظى بدعم من فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف مبدئيا مشتريات طهران من الدولار الأمريكي، المستخدم في تجارة النفط، وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع السيارات.

وبعيدا عن العقوبات، تركز سوق النفط أيضا على السوق الأمريكية، حيث أعلن معهد النفط الأمريكي انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة ستة ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من آب (أغسطس)، بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض قدره 2.8 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير – التي تشمل وقود التدفئة والديزل – بنحو 1.8 مليون برميل.