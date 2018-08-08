هبوط في مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 1.4 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 3.3 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 590 ألف برميل إلى 21.8 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ اكتوبر تشرين الأول 2014.

وزادت مخزونات البنزين 2.9 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 1.7 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.2 مليون برميل فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 220 ألف برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 358 ألف برميل يوميا إلى 6.08 مليون برميل يوميا.