إياتا: نمو الطلب على الشحن الجوي 2.7% في يونيو

ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الأربعاء في بيان أن الطلب على الشحن الجوي في يونيو قد زاد بنسبة تصل إلى 2.7%، وأن النمو خلال النصف الأول من 2018 قد سجل 4.7% أي أقل من نصف معدل النمو في 2017.

وقال الرئيس التنفيذي لإياتا إنه ما زال يتوقع معدل نمو بنحو أربعة المئة خلال بقية العام لكن تدهور التجارة العالمية مصدر قلق حقيقي.

وأضاف "الطاقة الاستيعابية للشحن، والتي تقاس بعدد الكيلومترات التي يقطعها كل طن خلال الشحن، زادت 4.1% في يونيو 2018.