خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة 1300 حاج من 90 دولة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزأمره باستضافة (1300) حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام 1439هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تشرف عليه سنوياً وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

أعلن ذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤكداً أن أمر خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ يجسد الرسالة التي تحملها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية التي يفد إليها المسلمون على مدار العام من أرجاء المعمورة، وهذه الرسالة ليست مقتصرة على وقت الحج، بل ممتدة للتواصل مع المسلمين، وتوحيدهم، والعناية بهم، والوقوف معهم ومع قضاياهم أينما كانوا.

وقال الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ : كما يؤكد هذا الأمر الكريم حرص ولاة أمر هذه البلاد على ما يخدم المسلمين، وما يعمِّق أواصر الوحدة والأخوة الإسلامية بين شعوب العالم الإسلامي، في بادرةٍ سنوية كريمة يسعى إليها ويحرص عليها ولاة أمرنا؛ تقديراً منهم للمكانة الشريفة التي وضعهم الله عليها، وأكرمهم بقيادتها، وهي خدمة بيت الله الحرام ورعاية قاصديه.

ورفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على حرصهم وعنايتهم الكريمة والمباشرة على أداء المسلمين شعائر الإسلام، وواجباته.. سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا ويقدمون من خيرٍ وخدمات جليلة يلمسها كل من قصد أداء هذه الشعيرة.

وأوضح أن المستضافين ينتمون إلى (90) دولة من قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا، منوهاً إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يبرز المكانة المرموقة والرائدة التي تحتلها المملكة على صعيد العالم الإسلامي بصفتها قبلة المسلمين، ورائدة كل عمل إسلامي نافع للأمة الإسلامية، حيث تسخر كل إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين، كما أن المملكة حاملة لواء الدعوة الإسلامية لإعلاء كلمة التوحيد، وتسعى دائماً لتحقيق وحدة المسلمين ورفع شأنهم وهي تقوم بذلك كله مترسمة نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والصدر الأول من سلف هذه الأمة، حيث أولت هذا المنهج جل عنايتها.

وبين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن إجمالي من استفادوا من هذا البرنامج منذ بدايته عام 1417هـ، حتى موسم الحج الماضي وصل إلى (43547) ألف حاج وحاجة من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن ما يميز البرنامج أنه يحقق حلم مسلمين كُثر من دول أخرى لم يشملهم البرنامج في سنوات سابقة، حيث تنفذ الوزارة خطة سنوية تتضمن شمول البرنامج أكبر عدد ممكن من الجنسيات من دول مختلفة، مشيراً إلى ما حققه برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج من أصداء طيبة.