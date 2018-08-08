الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها على انخفاض بفعل تصاعد التوتر التجاري

انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الأربعاء بعدما ردت الصين على أحدث رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة عليها، مما طغى على تأثير نتائج أعمال قوية.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 13.19 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 25615.72 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.66 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 2856.79 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 3.66 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 7880 نقطة.

