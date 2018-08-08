تم حجز 90 % من مقاعد حجاج الداخل عبر البوابة الإلكترونية للحج المخفض والميسر والعام منذ بدء التسجيل في البوابة الإلكترونية لوزارة الحج من غرة شهر ذي القعدة وحتى اليوم.

وأوضح عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد بن سعد القرشي أن المدن الكبرى حازت على العدد الأكبر في التسجيل لافتا إلى أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل يعد بمثابة الطريقة الوحيدة للحجز لهذا العام مبينا أن التسجيل الإلكتروني سينتهي في السابع من ذي الحجة.

وأفاد القرشي أن هناك تنظيمات جديدة لعملية تنظيم تصاريح سيارات دخول المشاعر للمطوفين سوف تعلن عنها إدارة حجاج الداخل خلال الأيام المقبلة مبينا أن هناك خدمة إضافية تقدمها وزارة الحج بالتعاون مع إدارة تعليم مكة اطلقتها لأول مره عبر المسار الإلكتروني وهي خدمة الحضانات ويستطيع الحاج تسجيل طفله بكل يسر وسهوله عبر البوابة الإلكترونية.