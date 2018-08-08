"البحر الأحمر" تخسر 10 مليون ريال خلال الربع الثاني

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2018 (ستة اشهر) حيث سجلت الشركة خسائر بنحو 9.8 مليون ريال خلال الربع الثاني مقارنة بخسارة قدرها 5.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق إلى إنخفاض هامش إجمالي الأرباح من معدل 14.9% خلال الربع المماثل من العام السابق إلى معدل 11.4% خلال الربع الحالي، وكذلك بسبب إنخفاض في إيرادات عمليات الإيجار بنسبة 17.1% وإنخفاض الإيرادات من عمليات الدهانات بنسبة 16.2%. ومع ذلك قامت الشركة بوضع إجراءات لضبط التكاليف وقامت بخفض مصاريف البيع والتسويق بنسبة 19.4%، والمصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 20.4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة لإنخفاض تكلفة الموظفين، وإرتفاع تكلفة التمويل بنسبة 19%.