تراجع أرباح "السعودي الألماني" 44% إلى 34 مليون خلال الربع الثاني

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2018 (ستة اشهر) حيث تراجعت أرباح الشركة نحو 44% إلى 34 مليون ريال خلال الربع الثاني مقارنة بربح مقداره 62 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في تكلفة مقدمي الخدمة الطبية والوظائف الادارية الأخرى وذلك للحفاظ على الطاقم الطبي والتمريض وموظفي الادارة الاكفاء، و الزيادة في المصاريف الإدارية والعامة ويرجع ذلك أساسا إلى اعمال الصيانة العامة بمباني المستشفيات، بالإضافة إلى حصة الشركة من تكاليف التشغيل الأولي لمستشفى السعودي الالماني بحائل والتي كانت متوقعة، وتكاليف التشغيل الاولية لعيادات بيفرلي والتي بدأ تشغيلها في الربع الأول من عام 2018
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