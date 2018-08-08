بنك الجزيرة يجدد اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي والعقاري

أعلن بنك الجزيرة عن توقيع اتفاقية مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني بغرض تقديم اتفاقية خدمات حماية محفظة التمويل الشخصي الخاصة بالبنك على أن تبدأ التغطية من تاريخ 2018/08/08 م، وتستمر لمدة عام ميلادي كامل و، وتبلغ قيمة العقد نحو 15.6 مليون ريال، وسيكون لذلك أثر مباشر على القوائم المالية للبنك خلال عامي 2018م و2019م).

كما أعلن البنك في بيان مستقل عن توقيع إتفاقية مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني بغرض تقديم اتفاقية خدمات حماية محفظة التمويل العقاري الخاصة بالبنك على أن تبدأ التغطية من تاريخ 2018/08/08 م، وتستمر لمدة عام ميلادي كامل وتبلغ قيمة العقد 17.5 مليون ريال