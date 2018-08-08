67 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين

سجلت حركة الملاحة بقناة السويس اليوم، رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 67 سفينة من الاتجاهين ، بإجمالي حمولات بلغ 5 ملايين طن . وأوضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة القناة أن قافلة الشمال ضمت 27 سفينة بحمولات مليون و 800 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 40 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و200 ألف طن .
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