مؤشرا البحرين العام و "الإسلامي" يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,346.06 نقطة على انخفاض قدره 2.13 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الصناعة . في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 972.44 نقطة على انخفاض قدره 8.39 نقطة عن معدل إقفاله السابق . وبلغت كمية الأسهـم المتداولة، 3 مليون و 297 ألف و 729 سهم بقيمة إجمالية قدرها 619 ألف و 125 دينار بحريني نفذت من خلال 100 صفقة . وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 79 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة