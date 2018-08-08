الفلبين تضبط أكبر كمية من "الميثامفيتامين" منذ عام 2017

ذكر مسؤولون أن السلطات الفلبينية ضبطت 500 كيلوجرام من الميثامفيتامين، في واحدة من أكبر كمية من المخدرات غير القانونية في البلاد منذ عام 2017 .

وقال مكتب الجمارك إنه تم العثور على شحنة المخدرات المحظورة، التي تبلغ قيمتها 3.4 مليارات بيزو (641.5 مليون دولار)،في حاوية مهجورة، وصلت إلى مانيلا، في 28 يونيو من ماليزيا.

وذكر مفوض الجمارك، إيسيدرو لابينا أن الحاوية لم يطالب بها المرسل إليه، مما دفع المكتب للاعلان أنها مهجورة.

وتم العثور على الميثامفيتامين، الذي يعرف محليا باسم شابو، مخبئا داخل اثنين من رافعات الخردة المغناطيسية.

وقال لابينا "هذه أكبر شحنة، يتم ضبطها منذ أن توليت منصبي، كرئيس لمكتب الجمارك في أغسطس 2017 ".

وأضاف أنه تم تسليم المخدرات المحظورة، التي تم ضبطها إلى هيئة تطبيق القانون المعنية بمكافحة المخدرات بالفلبين.