إعصار "شانشان" يقترب من اليابان

يقترب إعصار "شانشان" من البر الرئيسي لليابان ، اليوم الاربعاء، مما تسبب بالفعل في سقوط بعض الامطار وهبوب رياح قوية في الجزء الشرقي من البلاد.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" أن العاصفة تسببت في إلغاء أكثر من 160 رحلة طيران وبعض خدمات القطارات، بينما تم بالفعل إلغاء عشرات الرحلات، غدا الخميس.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يضرب الاعصار الـ13 في الموسم، شرق اليابان، صباح غد الخميس، وحذرت من حدوث انهيارات طينية وفيضان الانهار وسقوط أمطار غزيرة في المنطقة.

وذكرت الهيئة أيضا أن العاصفة ربما تتسبب في أمواج تصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار، حيث تقترب من ساحل منطقة "كانتو". وحث أحد خبراء الارصاد الجوية بالهيئة، يوشي أداشي الشعب على "البقاء في حالة تأهب قصوى"، حيث أن الاعصار الذي يتحرك ببطء "يمكن أن يجلب أمطارا غزيرة ورياحا قوية وأمواجا مرتفعة تستمر لساعات".

وحتى السابعة مساء (1000 بتوقيت جرينتش)، كانت عين العاصفة، على بعد 150 كيلومترا من جنوب إلى شرق مدينة كاتسورا، لتتحرك شمالا ببطء مصحوبة برياح بلغت أقصى سرعة لها 126 كيلومترا في الساعة وزوابع سرعتها 180 كيلومترا في الساعة.

وتعاني اليابان بالفعل من فيضانات مميتة وموجة حر قياسية. والشهر الماضي، ضربت أمطار غزيرة غرب اليابان ، مما تسبب في انهيارات أرضية وفيضانات خلفت 225 قتيلاً وعشرة مفقودين.

وعرقلت موجة الحر التي عصفت باليابان مباشرة بعد ذلك، جهود الانقاذ في العديد من المناطق المنكوبة. وهناك حوالي 3600 شخص ما زالوا في مراكز إيواء طارئة.

وقالت السلطات ان أكثر من 130 شخصا لقوا حتفهم من ضربات الشمس في يوليو مع ارتفاع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية في بعض المناطق.