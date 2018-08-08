مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم العلاج للاجئين اليمنين في جيبوتي

تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم اللاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي، تقديم خدماتها الطبية للاجئين اليمنيين الذين يسكنون المخيم حالياً، وقد بلغ إجمالي عدد متلقي العلاج و المراجعين خلال شهر يوليو الماضي 519 مراجعاً بمتوسط 22 مراجعاً يومياً في مختلف التخصصات. وتراوحت الحالات التى جرى استقبالها في العيادات بين تخصصات الأمراض الباطنية، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والمسالك البولية، والجراحة العامة، والأمراض المتوطنة، والجلدية والحساسية، وأمراض العيون، والأسنان، والأمراض النفسية، والنساء والولادة، والنزلات المعوية والشعبية للأطفال. يذكر أَن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقدم الأدوية الطبية للمرضى بالمجان، وهي أحد البرامج التي يقدمها المركز للأشقاء اليمنيين اللاجئين في جيبوتي.