تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم اللاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي، تقديم خدماتها الطبية للاجئين اليمنيين الذين يسكنون المخيم حالياً، وقد بلغ إجمالي عدد متلقي العلاج و المراجعين خلال شهر يوليو الماضي 519 مراجعاً بمتوسط 22 مراجعاً يومياً في مختلف التخصصات. وتراوحت الحالات التى جرى استقبالها في العيادات بين تخصصات الأمراض الباطنية، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والمسالك البولية، والجراحة العامة، والأمراض المتوطنة، والجلدية والحساسية، وأمراض العيون، والأسنان، والأمراض النفسية، والنساء والولادة، والنزلات المعوية والشعبية للأطفال. يذكر أَن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقدم الأدوية الطبية للمرضى بالمجان، وهي أحد البرامج التي يقدمها المركز للأشقاء اليمنيين اللاجئين في جيبوتي.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- محلية
- مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم العلاج للاجئين اليمنين في جيبوتي
أخبار اقتصادية- محلية
- «هيئة الاتصالات» لـ "الاقتصادية": الشركة المخلة بالتوطين ستحاسب
- إطلاق 5 برامج لتطوير صناعة وإنتاج عسل النحل في المملكة
- "الصناعات العسكرية" توقع اتفاقية تجارية مع "نافانتيا الإسبانية" لتوريد 5 سفن حربية بنسبة توطين تبلغ 60%
- "صدارة" و "كلية الجبيل الجامعية" توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المواد الأكاديمية والأبحاث العلمية
- 350 مخالفة ضد شركات تلاعبت ببطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة كهربائية وإطارات
- "السعودية للكهرباء" توفر 109 مليون برميل ديزل ووقود خام منذ 2016
- "معادن" توقّع مذكرة تفاهم مع "جنرال الكتريك" لبحث التعاون في الحلول الرقمية لقطاع التعدين
- هيئة الاتصالات تطرح ترخيص جديد لتقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية
- توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة والكويت
- 9.5 مليار ريـال واردات المملكة من الجوالات منذ بداية العام
أضف تعليق